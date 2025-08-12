Governo: quarto più longevo, impegno e risultati per l’Italia

“Il governo Meloni diventa il quarto governo repubblicano per durata. Giorgia Meloni, pur a capo di un solo esecutivo, entra fra i dieci presidenti del consiglio che hanno rivestito più a lungo la carica. Nessuno fra questi dieci aveva raggiunto i 1024 giorni prima di compiere cinquant’anni. Ma molto più dei numeri conta quanto Giorgia Meloni e l’intero esecutivo hanno ottenuto per l’Italia: il record assoluto di occupazione, i salari che per la prima volta da anni aumentano più dell’inflazione, l’inflazione stessa passata in tre anni dalla più alta in Europa a una delle più basse, l’accresciuto prestigio e peso dell’Italia a livello internazionale che contribuiscono ad attirare importanti investimenti dall’estero e molti altri successi incluso i numeri record del turismo.

Merito dello straordinario impegno del capo del governo, della compattezza della coalizione e della capacità di Fratelli d’Italia di ricoprire il ruolo di primo partito. Credo che un ringraziamento debba andare anche a chi, nell’opposizione parlamentare e anche non parlamentare, ha lanciato campagne catastrofiste e menzognere, sempre clamorosamente smentite dai fatti, a cominciare dalla previsione che il governo sarebbe durato sei mesi”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Nel giorno in cui il governo Meloni diventa il quarto più longevo della storia repubblicana, viene da chiedersi che fine abbiano fatto le sventure previste dalla peggiore opposizione europea come la sinistra italiana? Parlavano di ingovernabilità, di tracollo economico, di liti in maggioranza, di allarme democratico, di isolamento internazionale. Ancora una volta, i loro foschi presagi si sono rivelati semplici esercizi di fantasia. Il governo Meloni continua a garantire stabilità, crescita economica e credibilità internazionale all’Italia, smentendo ogni profezia catastrofista. A chi, da anni, tenta di dipingere una Nazione allo sbando, ricordiamo che la realtà e i dati parlano chiaro: l’Italia è più forte, più rispettata e più coesa. Il tempo delle fake news ideologiche è finito. Ora contano i fatti, e questi dicono che il governo mantiene gli impegni presi con gli italiani”, afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.