Governo: sesto più longevo. Italia tornata affidabile

“Grazie alla leadership riconosciuta a livello internazionale di Giorgia Meloni, l’Italia oggi è sempre più centrale nelle dinamiche mondiali. Una Nazione seria ed affidabile guidata da un governo stabile, con una politica coerente e responsabile, che ha creato un clima di fiducia crescente tra gli investitori nazionali ed internazionali. Questo ha portato a uno spread sempre più basso, rating sui nostri conti in miglioramento ma soprattutto l’aumento dei volumi di investimenti, estremamente positivi per la nostra economia. L’Italia è tornata così ad essere attrattiva, come dimostrano gli accordi di ieri con gli Emirati Arabi per ben 40 miliardi di dollari. E tutto questo nel giorno in cui il governo Meloni raggiunge l’importante traguardo del sesto più duraturo della storia repubblicana. Un altro importante risultato nel segno della stabilità e della governabilità”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Grazie alla leadership concreta e determinata di Giorgia Meloni, l’Italia sta riuscendo a rafforzare il proprio ruolo sullo scenario globale, promuovendo la crescita economica e tutelando gli interessi nazionali”, aggiunge il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.