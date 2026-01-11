Governo: solidarietà a Meloni per insulti sessisti, sinistra prenda le distanze

“Scritte con insulti volgari e sessisti contro Giorgia Meloni. Parole comparse ancora una volta oggi a Pietrasanta, in provincia di Lucca, dove nelle scorse settimane erano comparse già le scritte ‘spara a Giorgia’ e che testimoniano ancora una volta di un preoccupante clima d’odio che aleggia, aggravato in questo caso da volgarità dedicate al Presidente del Consiglio in quanto donna. Solidarietà e vicinanza a Giorgia Meloni. Chiediamo ancora una volta che tutte le forze politiche condannino fermamente e prendano le distanze senza equivoci da questo sessismo, dai gruppi violenti e dalle piazze che ogni volta non mancano di soffiare sul fuoco. Difficilmente la solidarietà arriverà da cattivi maestri come Landini che si era già fatto notare per aver dato della donna di facili costumi a Giorgia Meloni.” Lo dichiara in una nota il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.