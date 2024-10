Governo: sondaggi positivi grazie a patto con elettori onorato

“Non sono solita soffermarmi sui sondaggi, ma constatare che, a due anni dalla nascita del nostro Governo, la fiducia degli italiani nella coalizione di centrodestra non solo rimane solida, ma continua a crescere, è per noi un grande motivo di orgoglio. Un segnale che ci sprona a lavorare ancora più assiduamente, sempre con serietà e determinazione, al servizio della nostra Nazione e di tutti i cittadini. Grazie di cuore per il vostro sostegno e la vostra fiducia, che non tradiremo mai”. Lo scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Le promesse realizzate sono il miglior metodo per onorare il patto con gli elettori e non è un caso se il governo Meloni – secondo il sito indipendente Pagella politica – è l’unico, negli ultimi sedici anni, che continua ad avere lo stesso consenso raccolto alle elezioni politiche. Dopo aver analizzato oltre 4mila sondaggi, il centrodestra guidato da Fratelli d’Italia, raccoglie più preferenze rispetto a quando è nato il governo. Le ricordiamo bene le previsioni catastrofiste delle opposizioni, col sostegno di una precisa stampa mainstream: dall’isolamento diplomatico a livello internazionale, all’economia che sarebbe crollata passando per i fantomatici pericoli estremisti. Niente di quanto è stato anticipato dai profeti di sventura si è verificato, mostrando un netto scollamento dalla società reale composta da cittadini perbene, gli unici ai quali il governo Meloni deve rendere conto”, afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.