Governo: successi riconosciuti anche da stampa estera

“Arriva dalla stampa estera un altro, autorevole, riconoscimento al lavoro svolto dal governo Meloni. A firmarlo è il Telegraph, storico quotidiano britannico, che dedica un approfondimento intitolato ‘Il miracolo di Meloni sta attirando i ricchi britannici nel nuovo centro dell’Europa’ alla figura del nostro presidente del Consiglio, definendo Giorgia Meloni ‘il leader più stabile dell’Europa occidentale’ e riconoscendole il merito di aver ridato credibilità all’Italia sulla scena internazionale. Il Telegraph sottolinea con chiarezza come i timori agitati da certa stampa e da certa politica alla vigilia delle elezioni del 2022 siano stati smentiti dai fatti: nessuna deriva, nessuna instabilità. Al contrario, come si legge nell’articolo, ‘a tre anni dall’inizio del suo mandato quinquennale, la premier ha il merito di aver recuperato la credibilità dell’Italia sulla scena mondiale’.

Il governo Meloni, infatti, ha garantito continuità, difeso gli interessi nazionali, consolidato alleanze strategiche e rilanciato l’immagine dell’Italia, anche sul piano economico. Oggi non siamo più ‘il malato d’Europa’. E lo dimostrano la crescita, l’affidabilità sui mercati e, come cita il Telegraph, anche il raffronto con la Francia di Macron. Quello che emerge è il successo di un modello politico che coniuga identità e responsabilità, visione e pragmatismo. Un modello che ha riportato al centro la politica estera italiana, la difesa degli interessi nazionali e la capacità di rappresentare una leadership autorevole e riconosciuta. È questo il tratto distintivo del nostro governo e della nostra premier: serietà, coerenza e rispetto per il mandato ricevuto dai cittadini”. Lo dichiara il senatore Michele Barcaiuolo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Esteri e Difesa.

“L’articolo del Telegraph sul presidente del Consiglio Giorgia Meloni dimostra l’autorevolezza, la credibilità e la lungimiranza del nostro premier, riconosciuta a livello internazionale, come dice il giornale britannico, ‘la leader più stabile dell’Europa occidentale’. Solo la sinistra italiana continua imperterrita nella propria litania a gridare contro un premier eletto e voluto dalla maggioranza degli elettori. Il governo Meloni ha riportato l’Italia ad essere ascoltata ovunque, con un’economia in crescita e una fiducia crescente dei cittadini. Andremo avanti su questa strada, con serietà e rigore, per amore di patria e degli italiani”, aggiunge Guerino Testa, deputato di Fratelli d’Italia.