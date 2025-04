Green Deal: ritardati obblighi amministrativi, sconfitta linea della sinistra

“L’esito della votazione di oggi al Parlamento europeo che ha approvato la procedura d’urgenza per ritardare gli obblighi amministrativi posti dal Green Deal a carico delle imprese, e’ una buona notizia per il rilancio della competitività europea”.

Lo dichiara il co-presidente dei conservatori al Parlamento europeo, l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini.

“E’ un altro passo verso la demolizione dell’impalcatura socialista del Green Deal voluto nella scorsa legislatura dalla sinistra, che esce sconfitta dal voto di oggi. Se fosse passata la linea di socialisti, verdi ed estrema sinistra, sarebbero entrati in vigore immediatamente pesanti obblighi amministrativi per le imprese, con un aggravio di procedure e quindi di costi. In vista del voto di giovedì a Strasburgo ci confronteremo sui contenuti, cercando di limitare i danni prodotti dalla linea Timmermans”, conclude Procaccini.