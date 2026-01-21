Hamas: indagato Hijazi, 5 stelle spieghino rapporti

“Oggi Il Giornale dà notizia dell’iscrizione di Sulaiman Hijazi nel registro degli indagati per l’inchiesta sui finanziamenti ad Hamas sotto forma di beneficenza. È lui stesso ad affermare, intercettato, che i soldi raccolti dall’associazione benefica di Hannoun, attualmente in carcere con l’accusa di essere a capo della cellula italiana di Hamas, erano destinati non alla popolazione di Gaza ma all’organizzazione terroristica palestinese.

A luglio del 2025 Hijazi era stato invitato in parlamento dalla deputata Ascari del M5s, la stessa che ha viaggiato in lungo e in largo per il Medio Oriente con Hannoun, per il quale sono state confermate le misure cautelari. In quella occasione anche la relatrice Onu, Francesca Albanese si fece un selfie con Hijazi prontamente pubblicato dall’uomo: Fratelli d’Italia denunciò immediatamente l’inopportunità della presenza nei palazzi delle istituzioni di un soggetto con sospetti legami con Hamas, che sui suoi profili social “ringraziava Dio” per il massacro del 7 ottobre. Timori che evidentemente erano fondati. Giuseppe Conte ancora intende mantenere questo imbarazzante silenzio per raggranellare qualche voto in più facendo propaganda su un conflitto drammatico, o deciderà finalmente di dissociarsi e stigmatizzare il comportamento dei suoi improvvidi deputati?”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Sara Kelany, responsabile del dipartimento Immigrazione del partito.