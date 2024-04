IA: confermata attenzione a professioni intellettuali

“Esprimo la mia più grande soddisfazione a nome del Dipartimento che presiedo, per l’attenzione che è stata riservata alle professioni intellettuali nel ddl sull’intelligenza artificiale. Con il governo Meloni il comparto libero professionale sta vivendo un nuovo Rinascimento: attenzione, impegno, costanza nell’interlocuzione sono alla base di un lavoro, che per quanto riguarda Fratelli d’Italia, arriva da molto lontano. Lo avevamo promesso e lo stiamo dimostrando: i professionisti per noi rappresentano un modello sociale, valoriale e di sviluppo che vogliamo in ogni modo tutelare e difendere”.

Lo dichiara Marta Schifone, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile del Dipartimento Professioni per il partito.