Immigrazione: bene rimpatrio tunisini fermati a Capodanno

“Bene il rimpatrio dei due cittadini tunisini fermati la sera di Capodanno in piazza Duomo a Milano. Uno di loro, con precedenti penali, ha partecipato ai disordini offendendo le forze dell’ordine e danneggiando statue, l’altro era irregolare. È la giusta risposta dello Stato a chi pensa di poter venire in Italia per delinquere e offendere gli italiani, ma anche tutti gli stranieri per bene che vogliono integrarsi. Spero che anche i colleghi della sinistra siano d’accordo, e che condannino con la stessa forza con cui criticano le iniziative del governo sulla sicurezza e contro l’immigrazione irregolare anche le scene vergognose e incivili che si sono verificate la notte di San Silvestro a Milano”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Sara Kelany, responsabile immigrazione del partito.