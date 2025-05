Immigrazione: Cassazione dá ragione al governo Meloni su centri in Albania

“La Cassazione dà ragione al governo Meloni e a Fratelli d’Italia smentendo le bugie e le falsità della sinistra. I trattenimenti dei migranti in Albania sono legittimi e compatibili con il diritto internazionale. Un pronunciamento che, quindi, ribadisce la correttezza dell’azione del governo Meloni nel contrasto all’immigrazione clandestina e nella difesa dei confini nazionali. Il nostro obiettivo resta quello di garantire la sicurezza dei cittadini italiani, contrastare i traffici illegali e assicurare un’immigrazione regolata e sostenibile. Su questo non arretreremo”. Lo dichiara il capogruppo dei deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.

“Il pronunciamento della Cassazione che smonta le tesi della Corte d’appello di Roma sui trattenimenti in Albania, conferma ciò che il Governo aveva già specificato, cioè che i cpr albanesi sono in tutto equiparabili a quelli italiani. Grazie all’azione del Governo italiano sembra ora possibile affrontare il tema dell’immigrazione con buon senso e concretezza. E l’Europa finalmente sembra voler fare lo stesso. Le resistenze della sinistra parlamentare ed extraparlamentare non cesseranno, ma noi continueremo a combattere il traffico di esseri umani e a condurre una politica di vera integrazione nel rispetto del popolo italiano e di chi davvero fugge dalle persecuzioni”, afferma l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, co-presidente dei conservatori al Parlamento europeo.