Immigrazione: certi giudici vanificano lavoro governo Meloni

“La riforma della giustizia va fatta subito: il referendum è una opportunità irripetibile che non va sprecata. La decisione di magistrati militanti di rimandare in Italia migranti dai Car in Albania ne è l’ennesima dimostrazione. Non si tratta di far rientrare uomini fragili che hanno ‘bisogno di protezione’ ma persone che si sono macchiate di reati gravissimi come violenza sessuale ai danni di minore di 14 anni. Ci sono alcuni magistrati – pochi per fortuna – che usano il proprio potere per contrastare le politiche di un governo legittimato dal suffragio degli italiani. Votare “sì” alla riforma è una scelta responsabile per fare il bene dell’Italia e degli italiani”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Giustizia, Carolina Varchi.

“La notizia del ritorno in Italia di quattro immigrati dai Cpr in Albania, decisione della Corte d’Appello di Roma, ci lascia di nuovo attoniti perché si tratta di persone che si sono macchiate di reati gravissimi quali stupro e pedofilia. Non è più ammissibile accettare le scelte di certa parte della magistratura, è uno scandalo leggere di queste decisioni e per questo è necessario votare “sì” al referendum per avere finalmente una giustizia che faccia il suo dovere”, afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Sandro Sisler, vicepresidente della Cìcommissione Giustizia a Palazzo Madama.