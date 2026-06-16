Immigrazione: con decreto rimpatri regole certe per governare fenomeno

“Con il via libera definitivo della Camera al decreto Rimpatri e alle norme sui rimpatri volontari assistiti facciamo un altro passo avanti per rafforzare gli strumenti a disposizione dello Stato nella gestione dei flussi migratori. Più serietà, più ordine, più efficacia. L’obiettivo è chiaro: governare il fenomeno migratorio con regole certe e strumenti concreti. Avanti così”. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“L’approvazione del dl rimpatri rappresenta un tassello fondamentale della politica sull’immigrazione del governo Meloni sotto la cui gestione, nell’ultimo triennio, i rimpatri sono aumentati, passando dai 2304 del 2024 ai 2588 del 2025 e, infine, ai 3840 nel periodo che va dal 1 gennaio al 10 giugno. Il contrasto all’immigrazione clandestina è uno dei pilastri della nostra politica in materia di immigrazione e anche su questo tema manteniamo gli impegni presi con gli elettori, rendendo più efficaci le procedure di rimpatrio per chi, nella nostra Nazione, non ha i requisiti per poterci rimanere”, afferma il vicepresidente di Fratelli d’Italia in Senato, Salvo Sallemi.