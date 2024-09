Immigrazione: con governo Meloni blocco arrivo clandestini

“Con il governo Meloni blocco dell’arrivo di clandestini: -66% i transiti illegali di migranti rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, e di oltre il 30% rispetto al 2022. Questi dati confermano non solo come la linea inaugurata dall’Italia, apprezzata da Germania e da Gran Bretagna, sia modello per l’Europa, con un cambio di prospettiva e approccio rispetto al fenomeno, ma anche che le misure preventive messe in atto dai Paesi di partenza, come Tunisia, Libia e Turchia stiano dando i frutti sperati. Certamente, il rischio che la criminalità organizzata si infiltri nella gestione delle domande di lavoro per gli immigrati è molto alto.

Ecco perché appare quantomai necessario un oculato monitoraggio dell’applicazione del decreto flussi, evitando frodi e creando davvero le condizioni di impiego. Questo governo, spiace per la sinistra sostenitrice di una accoglienza indiscriminata, guarda davvero agli interessi della Nazione, nella difesa e tutela dei suoi cittadini, ma soprattutto al rispetto della persona e della dignità umana, molto spesso messe a repentaglio da trafficanti di morte e predatori senza scrupoli”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.