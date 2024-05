Immigrazione: con governo Meloni da ‘ce lo chiede’ a ‘ce lo copia l’Europa’

“Che l’Italia grazie al governo Meloni stia tracciando una nuova rotta in Europa sull’accoglienza degli immigrati era chiaro già prima con l’interesse esternato dal cancelliere tedesco Scholz, ora a confermarlo arriva l’attenzione mostrata dalla ministra dell’Interno tedesca Nancy Faeser verso il modello lanciato dall’Italia in collaborazione con l’Albania. Il fatto, poi, che tale interesse arrivi da esponenti socialdemocratici come il cancelliere Scholz e il ministro Faeser, dovrebbe far riflettere quanti nella sinistra italiana provano ad affossare l’efficace e innovativa gestione delle procedure di asilo.

Con l’avvicinarsi della scadenza elettorale delle europee come Fratelli d’Italia siamo sempre più convinti di poter offrire una visione nuova e di ampio respiro che guarda al futuro, verso le tematiche di portata internazionale. Il modello della gestione dei flussi migratori è un esempio e grazie al governo Meloni siamo passati dal ‘ce lo chiede’ al ‘ce lo copia l’Europa’”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

“L’ennesima attestazione di stima di esponenti di governo europei nei confronti di Giorgia Meloni e del suo operato, ormai è rimasta solo la sinistra italiana a contestare, per cieca visione ideologica, il governo italiano. Elly Schlein dimostra di essere una leader sempre più isolata, e la sinistra italiana sempre più marginale nelle dinamiche internazionali”, aggiunge il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Filini, responsabile del programma.

“Per anni la sinistra italiana ha destrutturato le politiche migratorie, in nome dell’accoglienza senza limiti. Queste politiche sconsiderate, sulle quali le sinistre insistono, hanno fatto male all’Italia e l’hanno isolata dall’Europa, che ci guardava con diffidenza perché non proteggevamo i confini. Oggi, non solo siamo un esempio per gli altri Stati membri, ma i dati in costante calo ci confermano che la strada intrapresa è quella giusta”, conclude la deputata di Fratelli d’Italia, Sara Kelany, responsabile del Dipartimento Immigrazione.