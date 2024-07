Immigrazione: dati su quella illegale confermano qualità lavoro del governo

“Con una diminuzione del 63% di immigrazione clandestina rispetto al 2023, i dati confermano che la bontà del lavoro svolto dal governo Meloni per contrastare il fenomeno migratorio irregolare e i traffici gestiti dagli scafisti. I numerosi accordi con gli Stati che si affacciano sul Mediterraneo o che si trovano lungo le rotte dei flussi migratori si raccolgono i primi frutti. L’azione del governo dimostra che un contrasto all’immigrazione irregolare è possibile, proprio per questo, come sostenuto dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, occorre sempre più coordinamento tra gli Stati Europei e l’attuazione di una strategia europea comune che, unitamente al Piano Mattei, riesca ad arginare i traffici di uomini e a costruire nelle aree economicamente svantaggiate prospettive di sviluppo e crescita che eliminino alla base la necessità di migrare”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.