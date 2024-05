Immigrazione: Europa punta su modello Meloni

“Sull’immigrazione l’Europa punta al modello Meloni e 15 Stati membri su 27 chiedono con una lettera alla commissione di adottare politiche che esternalizzino la gestione dei flussi migratori. Tra i ministri dell’interno firmatari ne figurano molti che appartengono al partito socialista europeo, la Danimarca, ad esempio, che ha addirittura guidato l’operazione assieme all’Italia, ma anche l’Olanda, oltre a soggetti appartenenti alla compagine di Renew Europe. Cortocircuito interno alla sinistra italiana, unica a non vedere che le politiche messe in campo dal governo italiano sono l’unica via per affrontare l’immigrazione. Che farà il Pd? Come fece con Rama, chiederà di cacciare dalla famiglia dei socialisti europei tutti i ministri socialisti dei paesi che hanno sottoscritto questa lettera assieme a Piantedosi? Di questo passo nel PSE immaginato dal PD italiano resteranno solo loro”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Sara Kelany, responsabile immigrazione del partito.