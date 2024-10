Immigrazione: Frontex conferma efficacia politiche governo Meloni

“I dati che arrivano da Frontex continuano a confermare l’efficacia delle politiche del governo Meloni nella gestione dei flussi migratori. Crollano gli attraversamenti irregolari sulla rotta del Mediterraneo centrale con la riduzione del 64%. Dal piano Mattei per l’Africa, al protocollo per la realizzazione dei centri di accoglienza in accordo con l’Albania, definito come una lezione dal presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen: l’Italia ha lanciato nuovi paradigmi vincenti, apprezzati da altri Paesi, per affrontare una sfida di portata internazionale, in sinergia con altre nazioni. Come ha notato il presidente Meloni, solo i partiti di opposizione in Italia sembrano non aver compreso la reale portata di questi modelli vincenti: spiace, ma neanche poi tanto, sottolineare agli orfani dell’accoglienza a tutti i costi, che stiamo avendo ragione noi”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.