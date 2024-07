Immigrazione: Frontex conferma efficacia politiche governo Meloni

“A confermare l’efficacia delle politiche del governo Meloni sulla gestione dei flussi migratori arrivano i dati di Frontex. L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha infatti registrato un importante calo del 61% degli attraversamenti irregolari nel Mediterraneo centrale nei primi sei mesi del 2024, mentre aumentano in altre zone che coinvolgono l’Europa. Il merito del governo italiano è stato quello di coinvolgere le nazioni di origine e di transito nella lotta ai trafficanti di morte attraverso soluzioni strutturali come il Piano Mattei per l’Africa sfruttando il nostro ruolo geopolitico strategicamente importante. Oltre a contrastare gli ingressi irregolari attraverso i canali illegali come avvenuto con l’esposto del presidente Meloni riguardante il click day, la lungimiranza di Fratelli d’Italia è stata anche quella di coinvolgere le nazioni europee a sostenere che il primo diritto dei popoli africani è quello a non dover emigrare, potendo trovare nella propria terra le condizioni per la propria realizzazione. Con buona pace di quelle forze politiche di sinistra che vedevano nell’immigrazione incontrollata un potenziale serbatoio di voti”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.