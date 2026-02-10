Immigrazione: in Ue vince linea governo Meloni su Paesi sicuri

“La lista europea dei Paesi di origine sicuri, approvata oggi dal Parlamento Ue, include molti degli Stati già designati dall’Italia, come Bangladesh, Egitto e Tunisia. È la prova che il Governo italiano ha sempre operato legittimamente e che le sentenze che hanno rimesso a piede libero i migranti socialmente pericolosi trattenuti nei Cpr, contestando la designazione dei Paesi sicuri fatta dall’Italia, erano più dettate dall’ideologia che da ragioni di merito.

In queste prime settimane dell’anno registriamo un significativo calo degli sbarchi, con il 55% in meno rispetto al 2025. È un trend che auspichiamo di consolidare grazie al nuovo quadro giuridico europeo che consente una protezione più efficace delle frontiere, distinguendo chi ha realmente diritto all’asilo da chi approfitta del nostro sistema di accoglienza senza averne i requisiti. Un cambio di approccio determinato dall’impegno dell’Italia e di Giorgia Meloni”, afferma Sara Kelany, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile dipartimento Immigrazione del partito.