Immigrazione: istituzione zona contigua favorisce contrasto trafficanti

“Sono particolarmente orgoglioso di un provvedimento che riconosce finalmente le enormi potenzialità del nostro mare. Il mare non è soltanto un confine naturale, ma luogo di incontro tra culture e scambi commerciali, oggi nei suoi fondali scorrono inoltre infrastrutture fondamentali. Il mare è anche luogo dove si difendono i confini nazionali, per questo il provvedimento prevede l’istituzione della zona contigua al di fuori della fascia del mare territoriale, allineando così l’Italia ad altri Paesi europei come Francia e Spagna. È un’area di mare dove lo Stato può esercitare la propria sovranità per reprimere l’illegalità e contrastare l’immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani. Il contrasto all’immigrazione clandestina, del resto, è stata fin da subito una priorità di questo governo e ora è diventata fondamentale anche a livello europeo”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.