Immigrazione: modello Italia paradigma in Europa

“Neppure nella più rosea delle previsioni avremmo potuto immaginare un presidente del Consiglio italiano illustrare ai partner europei il proprio modello della gestione dell’immigrazione e che lo stesso diventasse paradigma. Lo ha fatto Giorgia Meloni che oggi, all’incontro informale sui migranti tra 11 Paesi e la Commissione europea a Bruxelles, ha presentato l’intesa Italia-Albania. La Francia è l’ultima in ordine di tempo a manifestare apprezzamento rispetto al modello italiano, come già fatto in precedenza da altre Nazioni: Olanda, Germania e Gran Bretagna, solo per citarne alcune. Prevenire l’immigrazione irregolare, combattere i trafficanti di morte, garantire accoglienza e integrazione solo a chi ne ha davvero il diritto: sono questi gli obiettivi comuni che, da quando Giorgia Meloni è alla guida della Nazione, è riuscita a fissare, ribaltando il modus operandi dell’Europa, che sino a ieri si limitava alle ricollocazioni. I riconoscimenti ottenuti sono medaglie da appuntare al petto per il governo Meloni, a dispetto di una sinistra fintamente buonista ed inconcludente, dai “porti aperti a tutti”.

Lo dichiara in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.