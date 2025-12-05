Immigrazione: nuova lista Paesi sicuri legittima azione governo Meloni

“L’approvazione di ieri in Commissione Libe del Parlamento Ue dei due regolamenti sui Paesi sicuri rappresenta, con sommo dispiacere a sinistra, un ulteriore passo avanti nel contrasto all’immigrazione illegale e nel rimpatrio di chi non ha diritto all’asilo. Con l’adozione definitiva, infatti, verrà anticipata l’entrata in vigore di importanti disposizioni del Patto migrazione e asilo, che permetteranno un utilizzo più ampio delle procedure accelerate di frontiera.

Ciò garantirà, di conseguenza, anche la piena operatività del protocollo Italia-Albania, bloccato da una serie di ordinanze in ciclostile che hanno messo in discussione in questi mesi la prerogativa del Governo di designare i Paesi sicuri. Ebbene, proprio su questo punto il regolamento europeo prevede esplicitamente che la giurisdizione nazionale non possa discostarsi dall’elenco dei Paesi sicuri stilato dall’Ue se non in singoli casi particolari, suffragati da prove dettagliate.

Ciò conferma ancora una volta la legittimità dell’azione di questo Governo e smonta i teoremi di certa magistratura, che un giorno dovrà spiegare agli italiani su quali basi ha deciso di contrastare le legittime politiche migratorie di un governo democraticamente eletto”. Lo dichiara Sara Kelany, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile del dipartimento Immigrazione.