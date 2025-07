Immigrazione: Onu ed Economist riconoscono Italia come modello

“Le parole dell’Alto commissario Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, che ha lodato l’efficienza dell’hotspot di Lampedusa e il Piano Mattei, e il riconoscimento autorevole de The Economist al modello italiano sull’immigrazione, confermano la credibilità e l’efficacia della linea del governo Meloni. L’Italia non è più il campo profughi d’Europa che ci aveva lasciato la sinistra, ma è oggi capofila nella gestione pragmatica e innovativa del fenomeno migratorio.

L’accordo con l’Albania e la distinzione netta tra rifugiati e migranti economici, come sottolineato anche dal settimanale britannico, sono punti cardine di una strategia che sta convincendo anche i più scettici. A fronte di un centrosinistra nostalgico dei tempi in cui governava l’immigrazione con l’intento di ingrossare le tasche di chi fintamente si impegnava nell’accoglienza, il governo guidato da Fratelli d’Italia procede con decisione e visione strategica: l’Italia oggi è finalmente protagonista e guida a livello europeo sulle politiche migratorie”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“Mentre la sinistra italiana continua a guardare il fenomeno migratorio attraverso lenti ideologiche, l’efficacia delle politiche del governo Meloni sull’immigrazione, compreso l’accordo Italia-Albania, è riconosciuta in tutto il mondo. Oggi anche L’Economist, punto di riferimento del liberalismo globalista, ammette che bisogna ‘rottamare’ l’attuale sistema d’asilo, perché un conto sono i rifugiati, un altro i migranti economici. La stessa identica posizione sostenuta da sempre da Giorgia Meloni, che il settimanale prende ad esempio, assieme al modello albanese, visto come soluzione innovativa e fuori dagli schemi. È la dimostrazione che l’Italia, grazie alla visione di questo governo, ha assunto un ruolo di leadership nel mondo sulle politiche migratorie. E che la sinistra, con le sue polemiche strumentali, è sempre più isolata. Molto è stato fatto, molto c’è ancora da fare e non arretreremo di un millimetro sulla via della fermezza”, sottolinea il deputato di Fratelli d’Italia Sara Kelany.