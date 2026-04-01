Immigrazione: Soros finanzia agenda sinistra, avevamo ragione

“L’inchiesta di Farwest su Rai 3 conferma quello che Fratelli d’Italia denuncia da tempo: dietro la smania della sinistra per le porte aperte ci sono i milioni di George Soros. Un fiume di denaro che finisce a reti e associazioni vicine ai progressisti per imporre un’agenda che mira a scardinare i nostri confini. È vergognoso che la linea politica di certa sinistra non sia dettata dall’interesse nazionale ma dai desiderata di uno speculatore globale. Mentre noi difendiamo i confini e la legalità, loro sono il megafono di interessi che nulla hanno a che fare con il bene comune dei cittadini italiani. L’Italia non è in vendita e non sarà il terreno di gioco per gli esperimenti di ingegneria sociale dei globalisti. La sinistra getti la maschera: servono gli italiani o i portafogli dei miliardari?”. Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.