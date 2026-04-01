Immigrazione: Soros finanzia agenda sinistra, avevamo ragione

“L’inchiesta di Farwest su Rai 3 conferma quello che Fratelli d’Italia denuncia da tempo: dietro la smania della sinistra per le porte aperte ci sono i milioni di George Soros. Un fiume di denaro che finisce a reti e associazioni vicine ai progressisti per imporre un’agenda che mira a scardinare i nostri confini. È vergognoso che la linea politica di certa sinistra non sia dettata dall’interesse nazionale ma dai desiderata di uno speculatore globale. Mentre noi difendiamo i confini e la legalità, loro sono il megafono di interessi che nulla hanno a che fare con il bene comune dei cittadini italiani. L’Italia non è in vendita e non sarà il terreno di gioco per gli esperimenti di ingegneria sociale dei globalisti. La sinistra getti la maschera: servono gli italiani o i portafogli dei miliardari?”. Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.
“In questo quadro, le forze di sinistra, anche nostrane, hanno avuto un ruolo nel sostenere tali indirizzi, godendo dei finanziamenti provenienti dall’organizzazione Open Society. Tutto questo senza aver cura degli interessi e delle priorità nazionali. La solita doppia morale di chi guadagna e specula sull’immigrazione, rispetto a un governo che invece difende i confini nazionali e gli interessi degli italiani”, afferma Stefano Maullu, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.