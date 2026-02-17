Immigrazione: traffico visti illegali scoperto grazie a denuncia FdI

“Le condanne nel processo sul traffico transnazionale di visti tra Italia e Bangladesh rappresentano un risultato importante nella lotta contro l’immigrazione illegale e le reti criminali che lucrano sulla pelle delle persone e danneggiano il nostro Paese. Un plauso va alla Guardia di Finanza, che ha smascherato un’organizzazione che vendeva ingressi illegali in area Schengen attraverso nulla osta fittizi e aziende compiacenti.Un ringraziamento va senza dubbio al deputato di Fratelli d’Italia Andrea Di Giuseppe, che ha contribuito con coraggio ad avviare e sostenere un’indagine capace di smantellare un sistema criminale radicato. Lo dichiara Michele Barcaiuolo, senatore di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Esteri e Difesa.

“La denuncia del collega Andrea Di Giuseppe è la prova del senso dello Stato che è nel Dna di Fratelli d’Italia. Di fronte a un’offerta corruttiva milionaria non ha esitato: ha denunciato e collaborato con gli inquirenti, facendo emergere un sistema di ingressi irregolari e sfruttamento. Un esempio di responsabilità istituzionale che rafforza la fiducia dei cittadini nello Stato”, afferma il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Elisabetta Gardini.