Immobili: finalmente gestione coordinata del nostro patrimonio

“Per la prima volta un governo mette in campo la governance nazionale su tutte le operazioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, grazie all’istituzione di una cabina di regia con funzioni di coordinamento e controllo degli interventi necessari”.

È quanto dichiara Marco Osnato, presidente della commissione Finanze della Camera dei deputati e responsabile economico di FdI, in merito all’insediamento della Cabina di regia del patrimonio immobiliare pubblico.

“Il governo Meloni, grazie anche all’attività del sottosegretario Albano – continua Osnato – per la prima volta varerà un programma di valorizzazione del patrimonio pubblico senza precedenti con criteri precisi per coordinare tutte le iniziative e con linee guida concrete per soluzioni più efficienti, sulla base delle opportunità e dei bisogni dei territori. Rimettere questo patrimonio al servizio attivo dei cittadini crea valore e opportunità di crescita economica e sociale”.

“Il patrimonio immobiliare statale, se gestito in modo ottimale, può diventare un volano per la rigenerazione urbana, l’attrazione di investimenti e l’inclusione sociale, sostenendo allo stesso tempo l’economia e il bilancio dello Stato. È fondamentale l’impegno a rendere accessibili ai cittadini i dati sul patrimonio, promuovendo – dopo anni di mancato controllo – una gestione più trasparente e responsabile dei beni comuni”, aggiunge il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.