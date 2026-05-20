Imprese: bando Mimit rafforza competitività e innovazione

“Dal Mimit arriva un nuovo importante segnale di attenzione nei confronti delle piccole e medie imprese con il decreto che dà attuazione a un nuovo bando di ‘Investimenti sostenibili 4.0’. E’ stato previsto, infatti, un investimento di 448 milioni di euro, per rafforzare le imprese operanti nel Sud e nelle Isole e per premiare i progetti orientati all’economia circolare, al miglioramento dell’efficienza energetica e all’innovazione nei processi produttivi. Ringrazio il ministro Urso per il lavoro che sta realizzando per rendere più competitive le nostre aziende, con un impegno costante nei confronti di quelle collocate nei territori più svantaggiati. Investire nelle imprese vuol dire assicurare nuovi posti di lavoro e un futuro più florido per la nostra economia nazionale”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Silvio Giovine.