Imprese: con Ires premiale governo al fianco di chi produce

“Ancora una volta il governo Meloni, per impulso di Fratelli d’Italia, mantiene gli impegni assunti con gli elettori e in particolare con chi, creando ricchezza per sé, contribuisce al benessere di tutti. Il decreto attuativo delle misure sull’Ires premiale, per il quale sono grato al viceministro Leo, rende concreta l’idea di un fisco che deve essere più generoso con chi fa del bene alla Nazione. Questa, non quella dei sussidi a pioggia, è la via maestra per rilanciare la produttività: chi oggi ci critica ha sempre dichiarato di conoscere il problema, a parole, salvo poi non fare alcunché per risolverlo o, peggio, adottare soluzioni che hanno distrutto valore alimentando il debito. La nostra ricetta è orgogliosamente diversa: riducendo il loro carico fiscale, incentiviamo le imprese virtuose, quelle che sono l’architrave della crescita economica, a fare ancora meglio. Significa che questo governo crede nell’Italia e in chi ogni giorno si impegna per renderla un posto migliore”. Lo dichiara Marco Osnato, presidente della commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia.

“Il decreto del Mef, che prevede la riduzione dell’Ires al 20% alle imprese che reinvestano gli utili, ne è l’ultima prova tangibile. Le politiche economiche di questo esecutivo hanno segnato una netta inversione di rotta rispetto al passato dicendo no agli sprechi e ai fondi elargiti a pioggia sulla base di una prospettiva meramente assistenzialistica e sì agli investimenti che rappresentano un moltiplicatore di valore a beneficio dell’Italia e degli Italiani”, aggiunge capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Finanze, Saverio Congedo.