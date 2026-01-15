Imprese: dati Bankitalia confermano prospettive di crescita

“I dati sono confortanti in termini di occupazione che aumenta insieme ai salari che si attestano al 2%. Ed il fatto che le imprese siano ben propense ad investire è la prova tangibile che la stabilità politica consente di guardare in positivo al futuro con progetti imprenditoriali che aiutano ad aumentare l’economia. Questo anche grazie, così come detto dalla premier Giorgia Meloni, durante la conferenza di fine anno, alla Zes che di certo ha smantellato la burocrazia, velocizzando le procedure, rendendo il Sud non più fanalino di coda. Dopo tre anni di governo di centro destra i risultati sono concreti ed il fermento economico risponde a tutto il lavoro messo in atto”, aggiunge il deputato di Fratelli d’Italia, Mariangela Matera, componente della commissione Finanza.

“I dati che emergono dall’indagine di Bankitalia sulle prospettive di crescita e sul calo dell’inflazione ci dicono che l’Italia sta andando nella direzione giusta. Questo risultato non è casuale: è frutto di scelte politiche chiare, che premiano chi investe, chi innova e chi crea lavoro. Penso in particolare agli strumenti per gli investimenti come Industria 4.0, rifinanziati con la Legge di Bilancio e molto apprezzati dalle imprese, che stanno sostenendo concretamente la modernizzazione del nostro sistema produttivo. È questo il modello che vogliamo: un governo che sostiene chi rischia, chi produce, chi contribuisce alla crescita del Paese. Siamo sulla strada giusta, ma non ci fermiamo: continueremo a lavorare, come fatto finora, per rafforzare lo sviluppo e allo stesso tempo tutelare chi è più fragile, con particolare attenzione ai redditi bassi e al potere d’acquisto delle famiglie”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio.