Imprese: ddl pmi favorisce ricambio generazionale

“L’analisi della Cgia analizza un problema strutturale che riguarda da vicino il sistema produttivo italiano: senza un ricambio generazionale ordinato, le piccole e medie imprese rischiano di perdere competenze, capacità produttiva e competitività. È proprio per rispondere a questa criticità che nel Ddl Pmi di prossima approvazione, su proposta del Mimit di Adolfo Urso, il Governo ha previsto misure concrete per accompagnare il passaggio generazionale.

Il provvedimento introduce, infatti, strumenti come la staffetta generazionale, il part-time incentivato per i lavoratori senior in uscita e l’assunzione stabile di giovani, favorendo il trasferimento delle competenze e la continuità aziendale. Difendere le piccole e medie imprese significa difendere il lavoro, il saper fare italiano e le comunità produttive dei territori. Con il Ddl Pmi mettiamo le imprese nelle condizioni di programmare il futuro, valorizzando il capitale umano e accompagnando il ricambio generazionale in modo sostenibile e senza traumi”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Silvio Giovine.