Imprese: rifinanziamento Transizione 5.0 è promessa mantenuta

“Lo avevamo annunciato e le risposte non si sono fatte attendere, il Governo si è messo subito al lavoro per ampliare le possibilità di accesso all’incentivo Transizione 5.0 e Transizione 4.0. Dopo un tavolo di confronto svolto stamane al Mimit con le associazioni d’impresa, è stato annunciato un decreto che verrà presentato oggi in Cdm con l’obiettivo di garantire a tutti coloro che hanno presentato o presenteranno domanda entro il 27 novembre la possibilità, se in possesso dei requisiti, di accedere all’incentivo programmato.
Dunque, come promesso dal ministro Urso, si conferma l’impegno ad individuare nuove risorse per garantire la copertura finanziaria ad una misura che, grazie ai correttivi introdotti dal Governo, ha riscosso notevole successo e l’interesse delle associazioni di categoria più rappresentative. Continuiamo a lavorare per rafforzare il nostro sistema produttivo, pilastro della nostra economia”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Silvio Giovine.
“In un delicato momento storico è utile sottolineare l’impegno del governo Meloni per le imprese italiane. Con queste misure si riuscirà a stimolare i nostri settori ad investire sempre di più nella sostenibilità e nell’innovazione. L’obiettivo è garantire che tutti coloro che hanno presentato o presenteranno domanda possano, se in possesso dei requisiti, accedere all’incentivo programmato. Il nostro esecutivo ha a cuore il futuro delle aziende italiane e si impegna affinché nessuno venga lasciato indietro”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese, capogruppo FdI in Commissione Industria a Palazzo Madama.