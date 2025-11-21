Imprese: rifinanziamento Transizione 5.0 è promessa mantenuta

“Lo avevamo annunciato e le risposte non si sono fatte attendere, il Governo si è messo subito al lavoro per ampliare le possibilità di accesso all’incentivo Transizione 5.0 e Transizione 4.0. Dopo un tavolo di confronto svolto stamane al Mimit con le associazioni d’impresa, è stato annunciato un decreto che verrà presentato oggi in Cdm con l’obiettivo di garantire a tutti coloro che hanno presentato o presenteranno domanda entro il 27 novembre la possibilità, se in possesso dei requisiti, di accedere all’incentivo programmato.

Dunque, come promesso dal ministro Urso, si conferma l’impegno ad individuare nuove risorse per garantire la copertura finanziaria ad una misura che, grazie ai correttivi introdotti dal Governo, ha riscosso notevole successo e l’interesse delle associazioni di categoria più rappresentative. Continuiamo a lavorare per rafforzare il nostro sistema produttivo, pilastro della nostra economia”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Silvio Giovine.