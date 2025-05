Imprese: rinasce Artigiancassa, FdI al fianco dei lavoratori

“Artigiancassa torna sotto il controllo pubblico grazie ad un’operazione di Microcredito Centrale e Agart. In pratica questa cassa concedeva i prestiti agli artigiani, poi è stata privatizzata ed è finita sotto il controllo dei francesi. Oggi con Mediocredito ritorna sotto la sfera pubblica e a disposizione delle Pmi. Si tratta di una lodevole operazione che consentirà di qui innanzi di vedere le Pmi tornare protagoniste dopo essere state spesso dimenticate dal circuito bancario. Per Fratelli d’Italia il sostegno alle imprese è fondamentale e da oggi si segna un punto a favore di questa strategia”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Fausto Orsomarso, capogruppo FdI in commissione Finanze a Palazzo Madama.

“Con questa intesa è stata scritta una pagina storica per tanti lavoratori, spesso artigiani e custodi di una vera e propria arte professionale, che giocano un ruolo determinante nell’economia nazionale e nella tutela delle tradizioni locali. Fratelli d’Italia resta al fianco dei lavoratori e delle imprese italiane”, aggiunge in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Filippo Melchiorre, vicepresidente della commissione Finanze.

“La rinascita di Artigiancassa, la cassa che concedeva prestiti agli artigiani ma che poi è stata privatizzata dai francesi, è un importante risultato per riportare sostegno ad un settore troppo spesso dimenticato dal settore bancario. Ringrazio il senatore di Fratelli d’Italia Giorgio Salvitti per aver seguito l’iter accompagnandolo a questo importante risultato”, conclude la senatrice di Fratelli d’Italia Francesca Tubetti , segretario della commissione Finanze in Senato.