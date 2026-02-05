Imprese: sì a ddl, meno burocrazia e più competitività

“Il provvedimento approvato oggi che riguarda le micro, piccole e medie imprese italiane rappresenta il frutto di un impegno serio e proficuo e per il quale ringrazio il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone. Il testo mette al centro la spina dorsale dell’economia italiana: aggregazione delle imprese minori, passaggio generazionale delle competenze, accesso al credito e semplificazioni, con interventi mirati che parlano alle imprese e ai lavoratori.

Tra le misure più significative ci sono le agevolazioni fiscali per favorire crescita e aggregazioni, part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale, strumenti per migliorare l’accesso delle Pmi al credito bancario, norme su sicurezza sul lavoro e razionalizzazione di alcuni obblighi, contrasto alle false recensioni a tutela di consumatori e operatori seri, soprattutto nel commercio, nel turismo e nella ristorazione, un testo unico sulle start-up innovative e misure per sostenere i centri urbani di medie dimensioni nell’attrazione di investimenti. È un passo avanti nella direzione giusta: meno burocrazia, più competitività, più continuità tra generazioni e regole più chiare per un mercato leale”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Beatriz Colombo.