Imprese: transizione 5.0 è risposta concreta a mondo produttivo

“Il piano Transizione 5.0 è un provvedimento che si inserisce nell’ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese, mettendo a disposizione delle stesse 12,7 miliardi di euro nel biennio 2024-2025”.

Lo dichiara Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, in riferimento al piano Transizione 5.0, operativo da oggi e messo a punto dal ministero delle Imprese e del Made in Italy.

“Rispetto al totale delle risorse erogate, 6,3 miliardi di euro, provenienti dal programma RePower Eu, finanzieranno il Piano Transizione 5.0, mentre i restanti 6,4 miliardi, già previsti dalla Legge di bilancio, saranno invece a disposizione per il Piano Transizione 4.0. La misura consiste in un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta, proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in progetti di innovazione che garantiscano un determinato risparmio energetico. Con il piano Transizione 5.0, il governo Meloni ha aggiunto un importante tassello per vincere la sfida dell’innovazione digitale e green, dando allo stesso tempo una risposta concreta alle imprese italiane, rendendole più competitive a livello internazionale”, conclude Rotelli.