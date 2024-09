Inclusione: governo Meloni attento a esigenze persone fragili

“Il governo Meloni, in maniera concreta, si dimostra ancora una volta attento alle esigenze delle persone fragili. Per la prima volta, un Governo interviene in maniera strutturale per mettere a sistema, anche all’interno degli Ambiti Territoriali Sociali, un insieme di figure professionali tali da rendere maggiormente fruibili ed efficaci i servizi sociali a tutela delle famiglie e dei minori più fragili e bisognosi”. Lo ha detto Elisabetta Lancellotta, esponente di Fratelli d’Italia in commissione Affari Sociali alla Camera.

“Oggi, con un’interrogazione in commissione, ho chiesto al viceministro Bellucci di conoscere quali siano gli intendimenti per l’implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali dell’ambito territoriale sociale che sono ormai il principale punto di riferimento sul piano programmatorio, organizzativo e gestionale, delle funzioni sociali e assistenziali in capo agli enti locali. Uno strumento indispensabile per agevolare l’inclusione sociale e l’autonomia di persone ‘fragili’ in condizione di svantaggio.

Con le risorse del Programma Nazionale di inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 il governo Meloni ha destinato 300 milioni di euro per finanziare l’assunzione a tempo determinato, per un triennio, di psicologi, educatori socio-sanitari, profili amministrativi e contabili-economici da inserire negli Ambiti Territoriali Sociali. Inoltre sono stati stanziati 2 milioni e 300mila euro per la selezione di Enti del Terzo Settore per la co-progettazione di interventi di vario genere. Proprio nell’ambito della nuova centralità degli Atp – conclude Elisabetta Lancellotta – saranno proprio questi, tra cui sette della mia regione, il Molise, a segnalare al ministero le esigenze di fabbisogno”.