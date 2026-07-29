Industria: fatturati in aumento, Istat certifica buon lavoro esecutivo

“I dati diffusi oggi dall’Istat rappresentano un ulteriore segnale positivo per il nostro sistema produttivo. A maggio il fatturato dell’industria cresce del 5,3% su base annua e, dato ancora più significativo, dell’1,5% in volume, mentre i servizi registrano un aumento del 3,9% in valore e dell’1% in volume. Particolarmente importante è la performance dell’industria sui mercati esteri, dove la crescita raggiunge il 6,6% in valore e il 2,6% in volume.

Numeri che testimoniano la capacità delle nostre imprese di essere competitive anche in una fase internazionale complessa e che ci incoraggiano a proseguire sulla strada intrapresa dal Governo Meloni: serietà sui conti pubblici, sostegno al lavoro e alle imprese, riduzione della pressione fiscale e politiche capaci di creare condizioni favorevoli agli investimenti. Naturalmente restano criticità e non mancano elementi che richiedono attenzione, ma la direzione è quella giusta. Il compito della politica è consolidare questi risultati e trasformare la crescita delle imprese in sempre maggiori opportunità di lavoro, investimenti e benessere per le famiglie italiane”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della Commissione Bilancio.