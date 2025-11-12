Industria: produzione cresce con azioni responsabili e concrete

“I dati Istat diffusi oggi, con una crescita della produzione industriale del 2,8%, smentiscono chi continua a raccontare un’Italia in difficoltà. Il lavoro serio e concreto del governo Meloni e del ministro Urso sta dando risultati tangibili, grazie a una linea fondata su equilibrio, competenza e visione strategica, anche in un contesto globale complesso come quello attuale, segnato da guerre commerciali. Rispetto ad agosto si registra un aumento significativo, e l’incremento tendenziale dell’1,5% rispetto a settembre 2024 è un segnale inequivocabile di ripresa e fiducia nel sistema produttivo italiano. L’Italia dimostra di essere un punto di riferimento in Europa per stabilità politica e prospettiva economica, come evidenziato dalla credibilità internazionale e dalla stampa mondiale. I numeri parlano chiaro: la rotta è stata invertita e il Paese torna a crescere”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Saverio Congedo, capogruppo in commissione Finanze.