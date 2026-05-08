Infrastrutture: 1,3 miliardi per sicurezza di comuni e territori

“Oltre 1,3 miliardo di euro per mettere in sicurezza strade, ponti, viadotti, fino all’efficientamento e alla messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici: con la pubblicazione del decreto di assegnazione delle risorse sulle cosiddette ‘opere medie’ per gli anni 2026, 2027, 2028 il governo Meloni conferma l’attenzione concreta verso i Comuni, la sicurezza dei territori e la qualità della vita delle comunità locali.

Parliamo di risorse fondamentali per consentire agli enti locali di programmare e realizzare opere pubbliche essenziali: dalla mitigazione del rischio idrogeologico alla messa in sicurezza di infrastrutture ed edifici pubblici, con particolare attenzione a quelli scolastici. Interventi che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini e sulla capacità dei Comuni di prevenire fragilità, emergenze e criticità infrastrutturali.

Va riconosciuto al governo il merito di aver dato continuità e certezza a una linea di finanziamento che sostiene in modo diretto gli amministratori locali, soprattutto nei piccoli e medi Comuni, spesso chiamati ad affrontare bisogni enormi con strutture tecniche e finanziarie limitate. Proprio per questo non è utile alimentare contrapposizioni territoriali o letture divisive tra Comuni. Ogni amministrazione conosce i bisogni della propria comunità e ha il dovere di rappresentarli, ma l’obiettivo comune deve restare quello di rafforzare tutti gli enti locali, accompagnando chi ha maggiori fragilità e continuando a migliorare gli strumenti di sostegno.

Fratelli d’Italia continuerà a lavorare perché le autonomie locali siano messe nelle condizioni di svolgere pienamente il proprio ruolo, perché rafforzare i Comuni significa rafforzare lo Stato nei territori. Lo dichiara Pierluigi Biondi, responsabile del Dipartimento Autonomie locali di Fratelli d’Italia e presidente Anci Abruzzo.