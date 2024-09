Inps: aumento iscritti conferma efficacia politiche governo

“L’efficacia delle politiche economiche del governo Meloni è confermata dall’aumento degli iscritti INPS, che nel 2023 ha raggiunto la cifra di 26,6 milioni di lavoratori assicurati, con oltre 300 mila unità in più rispetto al 2022 e un milione in più rispetto al periodo pre-pandemico. Questo importante risultato, che ricalca i dati ISTAT sull’occupazione di pochi giorni fa, sottolinea la solidità del mercato del lavoro in Italia ed è trainato dalla crescita dei lavoratori dipendenti, rappresentando un segnale di fiducia per l’economia italiana. La ripresa del numero degli occupati non è solo un dato statistico, ma il riflesso degli sforzi messi in campo per creare un sistema lavorativo più inclusivo, sicuro e orientato alla crescita. Il centrodestra guidato da Fratelli d’Italia proseguirà con determinazione su questa strada, dando una risposta secca e adeguata a chi solo pochi giorni fa provava a sottolineare come ad aumentare fosse esclusivamente ‘il lavoro autonomo – e dunque le false partite Iva – e non il lavoro stabile’: ogni riferimento al Pd di Elly Schlein è puramente voluto”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

“L’aumento dell’occupazione conferma come la rotta sia finalmente invertita e testimonia l’impegno del governo nel creare un sistema lavorativo più giusto e sicuro, per questo continueremo a lavorare per rafforzare l’occupazione stabile e a rispondere con i fatti alle critiche infondate”.

Aggiunge il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.