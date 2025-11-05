Interporti: approvata legge quadro, Italia al centro di logistica europea

“Con l’approvazione della nuova legge quadro in materia di interporti, Fratelli d’Italia realizza un punto chiave del suo programma politico, fornendo finalmente un quadro normativo chiaro e atteso da decenni dal settore della logistica. La legge, con primo firmatario Mauro Rotelli e sottoscritta da tutto il gruppo di FdI, proposta e calendarizzata più volte nelle legislature precedenti ma ostacolata dai Governi a guida PD e 5 Stelle, definisce in modo inequivocabile la natura e il ruolo degli interporti. Realizziamo quello che era nel nostro programma di Fratelli d’Italia. Oggi noi diamo una risposta all’Unione degli interporti, agli operatori pubblici e privati, che aspettavano e che da 30 anni chiedevano un intervento, banalmente, per definire cosa sia un interporto.

L’approvazione rappresenta un passo avanti significativo nel supporto al sistema logistico e intermodale italiano. Deidda ha inoltre sottolineato l’importanza di riconoscere il valore del lavoro delle imprese private che investono nel settore, prendendo le distanze dalle posizioni assunte in passato da Pd e 5 Stelle. Realizziamo un altro passo in avanti nel dare risposta ad un sistema logistico e intermodale, diamo dignità al lavoro delle imprese e non le demonizziamo come vengono definite da Pd e 5 Stelle le imprese di privati che investono. Le leggi siamo abituati a scriverle in maniera condivisa, ascoltando tutti e avendo l’umiltà di imparare e realizzare il nostro percorso di governo passo dopo passo”. Lo dichiara Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati.

“Dopo oltre trent’anni di attesa, si procede alla riforma e al rilancio di un comparto strategico, oggi più che mai centrale per la competitività nazionale ed europea. Il testo nasce con l’obiettivo di modernizzare e rendere più efficiente la rete degli interporti italiani, ponendo le basi per infrastrutture integrate con le reti europee, sicure, digitali e sostenibili. La nuova normativa non solo riconosce formalmente agli interporti un ruolo chiave all’interno della filiera logistica, connessioni indispensabili tra strade, ferrovie, porti e aeroporti ma ne ridefinisce il modello, puntando su innovazione e transizione ecologica in una ottica di decarbonizzazione.

Si avvia una ricognizione del sistema esistente, fissando parametri chiari per la realizzazione di nuovi interporti: veri e propri hub logistici all’avanguardia, alimentati da fonti rinnovabili e capaci di garantire elevati standard di efficienza energetica senza consumo di suolo. Ringrazio il presidente della Commissione Trasporti Salvatore Deidda, il relatore Andrea Caroppo e tutti i colleghi che hanno condiviso e sostenuto questo percorso legislativo. È un passo decisivo per proiettare l’Italia con autorevolezza e credibilità nel nuovo scenario della logistica europea”, afferma il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati.