Iran: comunisti in piazza per Ayatollah, sinistra prenda distanze

“Il partito dei comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo (Carc) scende in piazza contro gli Usa e i sionisti a difesa degli Ayatollah iraniani, perdendo un’altra occasione per tacere. Dopo la difesa dei terroristi di Hamas, del sanguinario dittatore Maduro, oggi insorge per difendere il regime iraniano che ha le mani sporche del sangue del proprio popolo. Approfitta dell’occasione per chiamare di nuovo alla mobilitazione le masse popolari per spazzare via con ogni mezzo il governo Meloni e ‘installare un governo espressione del movimento popolare’. Questi deliri eversivi sono il terreno fertile delle sommosse che stanno mettendo a ferro e fuoco le nostre piazze e in pericolo la sicurezza dei nostri cittadini. Aspettiamo, credo ancora una volta invano, la condanna netta delle sinistre parlamentari che purtroppo non trovano mai parole chiare di dissociazione”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Sara Kelany.