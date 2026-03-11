Iran: da Meloni appello a responsabilità e unità

“In nessuno tra i maggiori Paesi europei, il premier o il presidente ha informato le Camere a seguito della crisi in Medio Oriente, né in Gran Bretagna, né in Francia, né in Germania, nemmeno nella Spagna di Sanchez, nuovo idolo della sinistra. L’unico presidente che ha voluto onorare il luogo della sovranità popolare è Giorgia Meloni, e di questo la ringraziamo.

Riteniamo giusta la linea esposta in Parlamento dal presidente Meloni, perché rivela che non c’è nessun cedimento sull’Iran e sulla sua catena del terrore, ma sottolinea intanto che bisogna parlare con i partner europei per perseguire una linea comune sulla politica estera. È la forza di questo governo. Di fronte ai profeti di sciagura che negano il protagonismo dell’Italia in Europa, ci tengo a sottolineare ciò che scrive dell’Italia, tra i tanti giornali internazionali, il Times, che la definisce ‘nuova direttrice dell’Europa’”. Lo dichiara il senatore Marco Scurria, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia.

“Si spera che la chiarezza con cui la presidente del Consiglio ha ribadito che l’Italia non è parte di operazioni militari ma continua invece a lavorare con determinazione, con i partner europei e con gli alleati internazionali, sul piano diplomatico per favorire la de-escalation e la stabilità nella regione sia recepita dalle opposizioni. In momenti come questi servirebbero responsabilità, unità e rispetto per le istituzioni, non tentativi di indebolire la posizione dell’Italia nel dibattito internazionale. Allo stesso tempo è giusto e doveroso che l’Esecutivo stia già lavorando per proteggere cittadini, famiglie e imprese dalle possibili ricadute economiche della crisi, intervenendo sul fronte energetico e valutando strumenti concreti per contenere l’impatto dell’aumento dei prezzi”, afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Rosa.