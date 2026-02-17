Iran: esecrabile attacco a Mattarella, solidarietà a Capo dello Stato

“Il gesto di un deputato iraniano che, durante la sessione inaugurale del Parlamento, ha strappato l’immagine del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oltre a quella di diversi leader occidentali, è un atto esecrabile e ignobile. Bene ha fatto il ministro Tajani a convocare l’ambasciatore iraniano alla Farnesina. È inammissibile che un rappresentante di un regime illiberale e teocratico si permetta di attaccare il presidente Mattarella: un’azione contro l’intero popolo italiano e la nostra Nazione. Al Capo dello Stato giunga la solidarietà dei gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia di Camera e Senato”. Lo dichiarano i capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati e del Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan.