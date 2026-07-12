Iran: ferma condanna per minacce a Meloni, Italia non si fa intimidire

“Piena e ferma solidarietà e vicinanza a Giorgia Meloni, nel mirino di un quotidiano vicino alle autorità iraniane che pubblica la sua immagine associandola ai responsabili della morte dell’Ayatollah Ali Khamenei. Sono accuse inaccettabili quelle che arrivano dall’Iran. L’Italia non si lascia intimidire”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Solidarietà al presidente Meloni oggi raffigurata insieme ad alcuni leader mondiali, ignominiosamente, nella lista nera dei responsabili della morte di Khamenei. Un atto che va condannato con fermezza e che mi auguro trovi unite tutte le forze politiche. L’impegno dell’Italia resta quello della pace, della libertà e della democrazia”, afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.