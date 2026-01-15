Iran: ferma condanna repressione, grave astensione M5s

“E’ assolutamente ingiustificabile l’astensione del Movimento 5 Stelle sulla mozione unitaria contro le repressioni delle manifestazioni in Iran approvata stamattina in commissione Esteri del Senato. Una mozione che impegna il Governo a mettere in campo qualsiasi azione diplomatica, anche in ambito europeo, per far desistere le autorità di Teheran nella repressione di pacifici manifestanti, ma anche per attuare misure mirate per la salvaguardia dei canali umanitari e dell’assistenza della popolazione. Eppure, anche su un tema di questa importanza, in cui le forze politiche avrebbero potuto presentarsi unitarie, il campo largo si spacca, dimostrando ancora una volta la sua inconsistenza”. Lo dichiara Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia.

“Seguiamo da vicino le proteste in corso in tutto l’Iran. Attraverso slogan potenti e inclusivi come ‘Libertà, libertà, libertà’, ‘Abbasso il dittatore’ e ‘Abbasso Khamenei’. Il popolo iraniano respinge ogni forma di dittatura, sia dello scià che dei mullah, e chiede il rovesciamento del regime teocratico e l’instaurazione di una repubblica democratica e laica.

Giungono notizie molto preoccupanti dall’Iran, in questi giorni, dalle quali risultano moltissimi manifestanti uccisi dalle forze repressive dei mullah, molti altri feriti e migliaia arrestati. Effetto diretto dell’ordine emesso dal capo della magistratura iraniana, su indicazione della Guida Suprema Ali Khamenei, di adottare ‘azioni decisive e rapide’ contro i manifestanti, che viene interpretata come un invito ad arresti di massa ed esecuzioni. Condanniamo fermamente la repressione e le violazioni dei diritti umani da parte del regime iraniano e chiediamo il rilascio immediato di tutti i detenuti. Invitiamo l’Unione Europea e i governi europei ad adottare misure decisive e urgenti contro il regime iraniano per impedire la continua repressione dei manifestanti”, afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Giulio Terzi di Sant’Agata.