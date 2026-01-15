Iran: ferma condanna repressione, grave astensione M5s

“Seguiamo da vicino le proteste in corso in tutto l’Iran. Attraverso slogan potenti e inclusivi come ‘Libertà, libertà, libertà’, ‘Abbasso il dittatore’ e ‘Abbasso Khamenei’. Il popolo iraniano respinge ogni forma di dittatura, sia dello scià che dei mullah, e chiede il rovesciamento del regime teocratico e l’instaurazione di una repubblica democratica e laica.
Giungono notizie molto preoccupanti dall’Iran, in questi giorni, dalle quali risultano moltissimi manifestanti uccisi dalle forze repressive dei mullah, molti altri feriti e migliaia arrestati. Effetto diretto dell’ordine emesso dal capo della magistratura iraniana, su indicazione della Guida Suprema Ali Khamenei, di adottare ‘azioni decisive e rapide’ contro i manifestanti, che viene interpretata come un invito ad arresti di massa ed esecuzioni. Condanniamo fermamente la repressione e le violazioni dei diritti umani da parte del regime iraniano e chiediamo il rilascio immediato di tutti i detenuti. Invitiamo l’Unione Europea e i governi europei ad adottare misure decisive e urgenti contro il regime iraniano per impedire la continua repressione dei manifestanti”, afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Giulio Terzi di Sant’Agata.