Iran: governo impegnato a garantire sicurezza energetica ed economica

“Pieno apprezzamento per l’iniziativa del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha riunito governo e vertici delle aziende strategiche per affrontare con tempestività gli sviluppi della crisi in Medio Oriente e le possibili ripercussioni sul piano energetico ed economico.

Si tratta di un approccio concreto e responsabile. Il governo sta dimostrando lucidità, determinazione e capacità di prevenzione. In una fase delicata come quella attuale, è fondamentale garantire la sicurezza dei cittadini italiani e difendere la stabilità economica del Paese, consolidando il percorso di rafforzamento energetico avviato in questi anni. Gli obiettivi restano la sicurezza degli approvvigionamenti, la diversificazione delle fonti e il rafforzamento dell’autonomia energetica nazionale”. Lo dichiara l’europarlamentare Nicola Procaccini, responsabile energia e ambiente di Fratelli d’Italia e co-presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo.