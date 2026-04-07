Iran: su basi Usa governo applica trattati, Italia non è in guerra

“Esprimo un vivo ringraziamento al ministro della Difesa, Guido Crosetto, che oggi in Aula ha ribadito con chiarezza ed autorevolezza l’ottimo operato del governo italiano di fronte alla preoccupante escalation in Medio Oriente. Il ministro ha dissipato ogni dubbio circa l’utilizzo delle basi americane sul nostro suolo: la storica alleanza con gli Stati Uniti resta un pilastro della nostra politica estera e non è in discussione, ma la decisione di negare l’uso di Sigonella nei giorni scorsi dimostra la serietà e la postura del governo nel tutelare l’interesse nazionale.

Non siamo interessati a polemiche strumentali ed ideologiche e preferiamo rispondiamo con i fatti e con la coerenza di una Nazione che non è seconda a nessuno a chi magari cerca polemiche. Sotto la guida del presidente Giorgia Meloni, l’esecutivo continua a lavorare incessantemente per tessere soluzioni diplomatiche concrete in una fase storica estremamente delicata. Siamo orgogliosi di un’Italia che torna a far sentire la propria voce, equilibrata e determinata, nello scacchiere internazionale”. Lo dichiara in una nota il deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Esteri, Giangiacomo Calovini.