Iran: su basi Usa governo applica trattati, Italia non è in guerra

“Esprimo un vivo ringraziamento al ministro della Difesa, Guido Crosetto, che oggi in Aula ha ribadito con chiarezza ed autorevolezza l’ottimo operato del governo italiano di fronte alla preoccupante escalation in Medio Oriente. Il ministro ha dissipato ogni dubbio circa l’utilizzo delle basi americane sul nostro suolo: la storica alleanza con gli Stati Uniti resta un pilastro della nostra politica estera e non è in discussione, ma la decisione di negare l’uso di Sigonella nei giorni scorsi dimostra la serietà e la postura del governo nel tutelare l’interesse nazionale.
Non siamo interessati a polemiche strumentali ed ideologiche e preferiamo rispondiamo con i fatti e con la coerenza di una Nazione che non è seconda a nessuno a chi magari cerca polemiche. Sotto la guida del presidente Giorgia Meloni, l’esecutivo continua a lavorare incessantemente per tessere soluzioni diplomatiche concrete in una fase storica estremamente delicata. Siamo orgogliosi di un’Italia che torna a far sentire la propria voce, equilibrata e determinata, nello scacchiere internazionale”. Lo dichiara in una nota il deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Esteri, Giangiacomo Calovini.
“Sulle basi Usa in Italia nessuna ambiguità. Crosetto è stato chiarissimo: rispettare questi accordi non significa essere coinvolti in una guerra, che come tutti sanno non abbiamo voluto ma soltanto rispettare gli impegni, entro i confini della legge e della Costituzione. L’applicazione degli accordi sull’uso delle basi militari statunitensi in Italia è sempre stata caratterizzata da un’assoluta continuità.
A volte l’ovvio va ribadito. In oltre 75 anni, nessun governo, di qualunque colore politico, ha mai disatteso, messo in discussione o anche solo ventilato l’ipotesi di denunciare o non attuare i trattati internazionali e bilaterali tra Italia e Stati Uniti. Né è mai stato messo in discussione il loro contenuto o la loro portata.
Una linea di continuità istituzionale che conferma come, su un tema tanto delicato e strategico, l’Italia abbia sempre agito nel pieno rispetto degli impegni assunti e nell’ambito di una cornice politico-diplomatica consolidata, mantenendo al tempo stesso un atteggiamento propositivo nel percorrere tutte le strade per arrivare a una rapida soluzione politica della crisi. Le osservazioni delle opposizioni di oggi hanno rappresentato l’ennesimo e puro esercizio di retorica fondato sul nulla”, afferma dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Paola Chiesa, capogruppo in Commissione Difesa alla Camera.