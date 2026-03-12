Iraq: solidarietà a militari, fieri dei nostri uomini

“Desidero esprimere la mia piena vicinanza ai militari italiani impegnati nella base di Erbil, in Iraq, e rivolgere un ringraziamento sincero alle donne e agli uomini delle nostre Forze armate che operano quotidianamente in contesti complessi e ad alto rischio per garantire sicurezza e stabilità internazionale.

La notizia dell’attacco con drone alla base che ospita il contingente italiano, dal quale – secondo quanto si apprende – al momento non risulterebbero conseguenze per il nostro personale, conferma quanto delicato e impegnativo sia il lavoro svolto dai nostri militari nelle missioni all’estero. A loro va la gratitudine delle istituzioni e del Paese, insieme alla consapevolezza che l’Italia continuerà a sostenere con determinazione l’impegno delle proprie Forze armate nelle missioni internazionali a tutela della pace e della sicurezza”. Lo dichiara il senatore Michele Barcaiuolo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Esteri e Difesa.