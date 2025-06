Irpef: nuove aliquote danno risposte concrete a cittadini e professionisti

“Con l’approvazione definitiva del decreto Irpef il governo Meloni offre risposte concrete e tempestive ai contribuenti e ai professionisti, apportando i correttivi necessari per rispondere con chiarezza alle osservazioni sollevate da cittadini e CAF. Questo provvedimento si inserisce nell’ambito di un’ ampia riforma fiscale già avviata nel 2023 che ha l’obiettivo di intervenire complessivamente sul taglio delle tasse, sul recupero dell’evasione e sul sostegno al ceto medio, come promesso in campagna elettorale. Ancora una volta abbiamo smentito gli allarmismi infondati della sinistra, lavorando ad un sistema fiscale più equo e giusto”.

Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Guerino Testa, segretario della commissione Finanze della Camera.