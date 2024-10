Islam: conferenza M5s-Ucoii indecente

“Oggi la deputata del M5s Stefania Ascari promuove una conferenza stampa alla Camera dei deputati con il presidente dell’Ucoii, l’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia. È consapevole la collega Ascari del fatto che l’associazione con cui interloquisce e alla quale apre le porte dei palazzi delle istituzioni italiane è accusata di essere espressione della Fratellanza Musulmana in Italia? Sa che il presidente dell’Ucoii si ‘onorava’ di ‘passare del tempo’ con il predicatore Aid al-Qarni, bandito da Francia, Regno Unito e Usa per ‘incitamento all’odio e alla violenza’ e perché considerato una ‘minaccia per l’ordine pubblico’. Sa che il fondatore dell’Ucoii, Hamza Piccardo, che oggi difende i terroristi di Hamas senza pudore, dichiarava che la ‘poligamia è un diritto civile’? Oppure che il segretario nazionale dell’Ucoii, Yassine Baradai, definiva cristianesimo ed ebraismo ‘eresie’ e ‘storpiamenti’ da correggere con l’Islam: lo stesso messaggio che arma le mani dei gruppi islamisti? La Ascari dopo aver ospitato alla Camera Mohammed Hannoun, definito dal Dipartimento del Tesoro americano uno dei maggiori finanziatori di Hamas in Italia, ora replica con l’Ucoii. Si è davvero superato il limite della decenza”. Lo dichiara in una nota Sara Kelany, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile nazionale nel partito del dipartimento Immigrazione.

“Quanto accade alla Camera dei deputati è indecente. L’Ucoii è un gruppo vicino al fondamentalismo islamico, da cui spero che il M5S prederà immediatamente le distanze”, aggiunge il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia in Senato, Raffaele Speranzon.